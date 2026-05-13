GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar başkanlığında düzenlenen basın buluşmasında; üniversitenin istihdam başarısı, MARTEST laboratuvarı, akıllı ulaşım projeleri ve dijital dönüşüm vizyonu paylaş되며 kurumun mentor kimliği vurgulandı.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 'Basın Buluşması ve Kahvaltı' etkinliği, Kocaeli ve Gebze bölgesinde görev yapan basın mensuplarının katılımıyla GTÜ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'ın başkanlık ettiği toplantıda; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Prof. Dr. Hasari Çelebi, Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Genel Sekreter Nadir Yıldırım ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Öğr. Görevlisi M. Çağatay Aktürk hazır bulundu. Üniversitenin gelecek vizyonunun paylaşıldığı toplantıda, GTÜ'nün yalnızca akademik bir merkez değil, aynı zamanda bölgesel sorunlara çözüm üreten bir 'mentor kurum' olma kimliği ön plana çıktı.

TÜRKİYE'NİN İSTİHDAM LİDERİ: MEZUNLARIN BAŞARI GRAFİĞİ

Toplantıda, GTÜ mezunlarının istihdamda elde ettiği başarılar ve YÖK verilerine göre üniversitenin en hızlı iş bulan kurumlar arasındaki yerini koruduğu ifade edildi. Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, üniversitenin kuruluş misyonuna sadık kalarak sayısal artıştan ziyade niteliğe odaklandıklarını; dijital dönüşüm ve yapay zekâ gibi kritik alanlarda sektöre rehberlik etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Kariyer Geliştirme Merkezi aracılığıyla öğrencilere sağlanan aktif staj ve iş bulma desteğine dikkat çekilen toplantıda, sektörün GTÜ mezunlarına olan talebinin her geçen gün arttığı belirtildi.

İnteraktif oturumda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, kampüs içerisine yerleştirilen güneş panelleriyle üniversitenin tüm enerji ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiğini ifade etti. Bölgenin ulaşım ve deprem gerçeğine yönelik yürütülen bilimsel çalışmaları aktardı. Ulaşım Enstitüsü aracılığıyla akıllı ulaşım sistemleri üzerine belediyelerle iş birliği yapıldığını belirten Mantar, deprem konusunda ise Japonya ile ortak yürütülen çalışmaların önemine değindi. Bu iş birliğiyle kurulan Marmara Afetlerle Baş Edebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (MARTEST) bünyesindeki sarsma tablasının önümüzdeki yıl faaliyete geçeceği ve merkezin afetlere karşı dünyadaki en kapsamlı laboratuvarlardan biri olduğu vurgulandı.

Etkinlik, katılımcılara kampüste üretilen zeytinyağlarının takdim edilmesiyle sona erdi.