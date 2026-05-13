KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında özel eğitim öğrencilerine yönelik önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, şehir genelindeki özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin öğrenme süreçlerini kolaylaştıracak eğitim materyalleri temin edilerek dağıtılacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Hiç kimsenin geride bırakılmadığı, herkesin eşit imkânlarla hayatın içerisinde yer alabildiği bir şehir anlayışı bizim en temel hedefimizdir' diyerek, özel eğitim öğrencilerine yönelik bu çalışmanın önemine dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ise, 'Hâlâ iyilik için atan kalpler var. Bu iş birliği bizim için büyük bir bahtiyarlık' ifadelerini kullandı.

'İNSANI MERKEZE ALAN BİR HİZMET YAKLAŞIMINI HER ALANDA SÜRDÜRMEYE GAYRET EDİYORUZ'

Başkan Altay, insanı merkeze alan bir hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, 'Cenab-ı Hak insanı eşref-i mahlûkat olarak yaratmış; onu şeref ve haysiyet sahibi kılmıştır. Bu ilahi yaklaşım, kamu hizmetlerinin de temel referansını oluşturmaktadır. Bu anlayışla bizler de insanı merkeze alan bir hizmet yaklaşımını her alanda sürdürmeye gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; insanın önündeki en büyük engel eksiklikleri değil, karşısına çıkan imkânsızlıklardır. Doğru destek sunulduğunda, uygun imkânlar sağlandığında ve fırsat eşitliği güçlendirildiğinde; her evladımız kendi potansiyelini ortaya koyabilecek güce sahiptir' değerlendirmesini yaptı.

'EĞİTİMDE SUNULAN HER DESTEK, BİR ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNAN ÇOK BÜYÜK BİR İMKÂNA DÖNÜŞMEKTEDİR'

Bu sorumluluk bilinciyle, özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemek ve imkânlarını artırmak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attıklarını ifade eden Başkan Altay, 'Bu iş birliği kapsamında; özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerimizin eğitim süreçlerinde kullanacağı materyallerin temini ve dağıtımını sağlayacağız. Öğrenmeyi somutlaştıran bu materyaller; çocuklarımızın bilişsel, iletişimsel, motor ve günlük yaşam becerilerine önemli katkılar sunacaktır. Aynı zamanda özel eğitim okullarımızda, daha erişilebilir ve daha güçlü öğrenme ortamlarının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle bu çalışmayı yalnızca teknik bir protokol olarak değerlendirmiyoruz. Bu iş birliğini; fırsat eşitliğini büyüten, eğitimde erişilebilirliği güçlendiren ve özel öğrencilerimizin hayatına dokunan önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; eğitimde sunulan her destek, bir çocuğun hayatına dokunan çok büyük bir imkâna dönüşmektedir' dedi.

'DEZAVANTAJLI VATANDAŞLARIN HAYATIN HER ALANINDA DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE YER ALABİLMELERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, dezavantajlı vatandaşların hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alabilmeleri için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

'Engelsiz Kent Konya vizyonumuzla; Erişilebilirlik Master Planı, Engelsiz Ulaşım, akülü araç şarj istasyonları ve Engelsiz Mobil Uygulamasıyla şehir hayatını daha yaşanabilir ve erişilebilir hale getiriyoruz. KonyaKart kapsamında dezavantajlı kardeşlerimizin şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanmasını sağlıyor; su faturalarında uyguladığımız indirimlerle temel yaşam giderlerine destek oluyoruz. Evde destek hizmetlerimiz ile medikal bakım ve destek hizmetlerini vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırıyoruz. Özel Genç KOMEK, Özel Gençler Mehter Takımı ve Özel Gençler Bando Takımı ile dezavantajlı gençlerimizin eğitim, sanat ve sosyal hayatta daha aktif yer almalarını destekliyoruz. İşaret dili eğitimlerinden EKPSS hazırlık kurslarına, spor kulüplerimize verdiğimiz desteklerden kültür ve farkındalık programlarına kadar her alanda; dezavantajlı kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. İŞKUR iş birliğiyle Engelsiz Konya Mobil Uygulaması üzerinden düzenli olarak istihdam ilanları paylaşarak kardeşlerimizin iş hayatına katılımını destekliyoruz. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz Vefa Timi Projemizle ise yaşlı, engelli ve sosyal destek ihtiyacı bulunan vatandaşlarımıza düzenli ziyaretler gerçekleştirerek yerinde destek anlayışını daha da güçlendireceğiz. Yürütülen bu faaliyetler kapsamında 2025 yılı içerisinde 12 bin 500 hemşehrimize doğrudan ulaştık. Engelli Destek Merkezimiz ise 2025 yılı içerisinde geniş bir yelpazede 180 bin hemşehrimize katkı sağladı. Bu güçlü hizmet altyapısının bir yansıması olarak, bu yıl Engelliler Haftası kapsamında ise Engelsiz Şölen, Empati Parkuru, şehir gezisi, doğa yürüyüşü ve VR Deneyim Alanı gibi etkinliklerle farkındalık ve katılımı güçlendiren kapsamlı bir programı da hayata geçirdik.'

'HERKESİN EŞİT İMKÂNLARLA HAYATIN İÇERİSİNDE YER ALABİLDİĞİ BİR ŞEHİR ANLAYIŞI, BİZİM EN TEMEL HEDEFİMİZDİR'

Başkan Altay, konuşmasında eğitimin her insan için en temel hak olduğunu vurgulayarak, 'Bir toplumun gerçek gücü; insanına sunduğu fırsat eşitliğiyle ölçülür. Özel eğitim ihtiyacı bulunan çocuklarımızın hayatına dokunabilmek hepimizin ortak sorumluluğudur' dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Altay ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Otrar tarafından 31 ilçedeki özel öğrencilere materyal temini ve dağıtımını içeren protokolün imzaları atıldı.

Protokol imzalarının ardından, Beyşehir Kamil Akkanat Özel Eğitim Okulu öğrencileri için düzenlenen gezi programında Tropikal Kelebekler Bahçesi ve Taş Bina ziyaret edildi. Öğrenciler, Başkan Altay ile bir araya gelerek sohbet etme fırsatı buldu.