Samsun'da dün etkili olan kuvvetli sağanak sonrası Havza ilçesinde meydana gelen su taşkınlarına ekipler hızla müdahale etti. Valilik, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıklarken, saha çalışmaları titizlikle takip ediliyor.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Valiliği, kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışların ardından Havza ilçesinde meydana gelen su taşkınlarına yönelik çalışmaları gece boyunca aralıksız sürdürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından afet gruplarının Samsun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplandığı ve 17 ilçe AFAD merkezinin aktif hale getirildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe kaymakamlıkları ve belediyelerin de teyakkuz durumuna geçirildiği ifade edildi. Kuvvetli yağış nedeniyle Hacı Osman Deresi'nin taşmasının ardından gelen ihbarlar üzerine bölgeye valilik koordinasyonunda AFAD, DSİ, Karayolları, emniyet, jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildiği duyurulan Valilik açıklamasında, ihbarların ağırlıklı olarak ev ve iş yerlerini kapsadığı, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralı bilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza Kaymakam Vekili Özgür Kaya ve Murat İkiz da taşkından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde koordine etti.