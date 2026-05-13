Minik adımların büyük emeklerle hazırlandığı bu anlamlı geceye katılmak isteyenler, ücretsiz e-biletlerini e-bilet.denizli.bel.tr adresinden temin edebilecek.

Kültürel zenginliğimizin çocukların enerjisiyle hayat bulacağı yılsonu gösterisi, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Bu yıl 'Hasat' temasıyla öne çıkan gecede, Türkiye'nin yedi bölgesinden esintiler Denizli halkıyla buluşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Halk Oyunları Topluluğu'nun minik dansçıları, Anadolu'nun binlerce yıllık birikimini, yöresel ezgiler ve geleneksel motiflerle harmanlayarak kültürel zenginliğimizi modern bir sahne disipliniyle sahneye taşıyacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarma vizyonuyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında özel bir geceye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Halk Oyunları Topluluğu, uzun süren hazırlık döneminin ardından 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü düzenlenecek yılsonu gösterisi ile izleyici karşısına çıkacak.

