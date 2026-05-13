ANKARA (İGFA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökçe Gökçen, DEM Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

CHP heyeti, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ile görüştü. Ziyaretin ardından açıklama yapan Günaydın, muhalefet partileriyle ara seçim taleplerini değerlendirdiklerini belirterek, kamuoyunda erken seçim beklentisinin arttığını öne sürdü. TBMM'de boşalan milletvekillikleri nedeniyle Anayasa gereği ara seçim yapılması gerektiğini savunan Günaydın, bunun için gerekli koşulların oluştuğunu ifade etti.

Ara seçim tarihinin belirlenmesi için Meclis kararı alınabileceğini ya da uygulama kanunu çıkarılabileceğini dile getiren Günaydın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile AK Parti ve MHP'ye çağrıda bulundu. Günaydın, olası baskın seçim iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, 'Sandığı milletin önüne getirelim, millet iradesini ortaya koysun' dedi.

Açıklamasında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan ifadelerle ilgili de konuşan Günaydın, CHP'li kadın milletvekillerine yönelik iddiaların 'iftira' olduğunu savundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise ara seçim konusunu parti kurullarında değerlendireceklerini belirtirken, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yapılacak yasal düzenlemelerde TBMM'nin etkin rol üstlenmesinin önemine dikkat çekti.