Yeni Yol Partisi'nin TBMM grup toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması için iktidara çağrıda bulundu.

ANKARA (İGFA) - Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi tarafından kurulan Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin ekonomik koşullarına dikkat çekti.

Genel Başkan Arıkan, milyonlarca emeklinin bayramı sevinçle değil geçim kaygısıyla karşıladığını belirterek, 2018 yılında uygulamaya giren emekli bayram ikramiyesinin mevcut ekonomik şartlarda yetersiz kaldığını savundu. Emeklilerin açlık sınırının yarısına denk gelen gelirlerle geçinmek zorunda bırakıldığını ifade eden Arıkan, 'Böyle bir sosyal devlet olabilir mi?' diyerek hükümete eleştiriler yöneltti.

AK Parti grubuna da çağrıda bulunan Saadet Partili Mahmut Arıkan, emekli ikramiyesinin artırılmasına yönelik kanun teklifinin Meclis gündemine alınmasını istedi. Arıkan, 'Bu bayram emeklilerimize bir maaş ikramiye verelim' ifadelerini kullandı. Konuşmasında emeklilere yönelik düzenlemelerin bayram öncesi hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Arıkan, Meclis'e sorumluluk alma çağrısında bulundu.