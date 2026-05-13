Kurumumuz, uluslararası projeler aracılığıyla öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeye, Avrupa'daki yenilikçi eğitim uygulamalarını yakından takip etmeye ve eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Gerçekleştirilen hareketlilik kapsamında farklı eğitim modellerinin tanınması, iyi uygulama örneklerinin incelenmesi ve kurumumuzun eğitim faaliyetlerine katkı sağlayacak yeni fikirlerin geliştirilmesi açısından oldukça verimli bir süreç yaşandı.

Finlandiya'da birey odaklı, uygulama temelli ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen eğitim anlayışının mesleki ve yaygın eğitim süreçlerine başarılı şekilde entegre edildiği görüldü. Öğrenci merkezli yaklaşımlar, yaratıcılığı destekleyen atölye ortamları ve sektör iş birlikleriyle yürütülen eğitim faaliyetleri dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - İşbaşı gözlem faaliyeti süresince Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Konsorsiyumu öğretmenleri, Finlandiya'nın dünya çapında örnek gösterilen eğitim sistemini yerinde inceleme fırsatı buldu. Özellikle yetişkin eğitimi, mesleki eğitim uygulamaları, moda tasarım eğitimi ve uygulamalı atölye çalışmaları üzerine gerçekleştirilen gözlemler, katılımcılar açısından önemli kazanımlar sağladı.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nün üyesi olduğu Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Konsorsiyumu kapsamında öğretmenler, 4-8 Mayıs tarihleri arasında Finlandiya'nın Hämeenlinna şehrinde gerçekleştirilen işbaşı gözlem faaliyetine katıldı.

