Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının gerçekleştirdiği 17. Uluslararası Eskişehir Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali 16-20 Mayıs tarihleri arasında çocuklarla buluşuyor. 8 farklı ülkenin tiyatro toplulukları 5 gün boyunca Eskişehir'de festival coşkusunu yaşatacak.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Renkli ve dolu dolu bir programa sahip olan ve 17 yıldır aralıksız sürdürülen Uluslararası Eskişehir Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali bu yıl 16-20 Mayıs tarihleri arasında, Şehir Tiyatroları'nın sahneleri, Açıkhava alanları ve parklarda gerçekleştirilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın ve ülkemizin farklı bölgelerinden gelen yerli tiyatro topluluklarının yanı sıra Slovenya, Bulgaristan, Hollanda, Romanya, İtalya, Fransa ve İsveç'ten katılan misafir toplulukların oyunları minik izleyicilerle buluşacak.

16 Mayıs Cumartesi günü Köprübaşı - Haller Gençlik Merkezi Güzergâhında yapılacak olan Açılış Kortej yürüyüşü ile başlayacak olan festivale Fransa'dan 'Frutillas Con Crema' topluluğu, İtalya'dan 'Rufino Theater' ve 'Nina Theater' toplulukları, Slovenya'dan 'Peter Kus Company', Romanya'dan 'Puck Puppet Theater', İsveç'ten 'Mittiprickteatern Topluluğu' Bulgaristan'dan 'Art Start Topluluğu' ve Hollanda'dan 'Steven Luca' oyunlarını sahneleyecekler.

Festival'in ilk günü Gençlik Sahnesi Kursiyerleri bitirme projelerini gençlerle buluşturacak. Eskişehir Şehir Tiyatrolarının sevilen çocuk oyunlarının da sahneleneceği festival programında Antalya Şehir Tiyatrosu da yer alıyor.

Festivalde ayrıca Filiz Çankaya Uzun 'Kukla Yapım Atölyesi', Tiyatro Profesyonelleri için Hristina Arsenova ve Ayten Öğütcü liderliğinde 'Kuklacılığın Dili Atölyesi'', Pınar Bekaroğlu Ciotta 'Boş Alanda Oyun Atölyesi' adlı atölyeleri gerçekleştirilecekler.

Çocuklar festival kapsamında, D.O.B. Sanatçılarından oluşan topluluğun interaktif konserini izleyebilecek ve Bulgaristan ekibinin 'Masal Dünyamız' adlı Kukla Sergisi ile Sema Şirvan liderliğinde hazırlanan 'Boyalı Parmaklar' adlı sergileri gezebilecekler.

Eskişehir Şehir Tiyatrolarının 17 yıldır sürdürdüğü festival, dünya çapında adını ve saygınlığını pekiştirirken Eskişehirli çocukları da dünyanın farklı kültürlerinden tiyatro topluluklarıyla ücretsiz olarak buluşturmaya devam ediyor.