Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde cadde ve sokaklardan parklara, ibadethanelerden tarihi ve turistik alanlara kadar yürüttüğü kapsamlı temizlik çalışmalarıyla vatandaşların beğenisini kazanıyor.

ORDU (İGFA) -Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlarda temizlik ve yıkama çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor.

Daha temiz çevre ve yaşanılabilir bir Ordu için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi sahada aktif rol alıyor. Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde devam eden temizlik çalışmaları ile Ordu'nun her köşesinde vatandaşlara temiz bir ortam sunuluyor.

Temizliğe büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar başta olmak üzere oturma banklarından sahil bandına, ibadethanelerden araç trafiğine yasak olan bölgelere kadar her alanda yaptığı titiz temizlik ve yıkama çalışmaları ile çevre temizliğine büyük katkı sağlıyor.