Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Yayınları'ndan tarihe ışık tutan 'Bir Esirin Hâtıraları -Gaziayntâb'da İngiliz Tecâvüzünün Başlangıcı ve Mısır'da Türk Üserâsına Yapılan Zulüm ve İşkenceler' eseri okuyucuyla buluştu.

GAZİANTEP (İGFA) - Ayntâb Defter-i Hâkanî Memûru Eyüb Sabri'nin kaleme aldığı hâtırat, Yazar Ali Gezginci tarafından hazırlanarak Antep Savunması'nın daha az bilinen bir safhasını doğrudan tanıklık üzerinden okuyucuya sunuluyor.

Eserde, İngiliz işgalinin başlangıcından itibaren yaşanan gelişmelere değinilirken, şehirdeki önde gelen isimlerin tutuklanma süreci, Halep ile Mısır'daki esaret günleri anlatılıyor. Esaret anlatısı olmanın ötesinde işgal, sürgün ve direniş ekseninde şekillenen eser, Halep'teki ağır şartlar, esirlerin maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik baskılar, ardından Mısır'daki Heliopolis Esir Kampı'nda geçen günler dönemin insanlık dramını somut ayrıntılarla ortaya koyuyor.

'Bir Esirin Hâtıraları' adlı eser, erişmek isteyen vatandaşlar için internet kitapçıları, magazagaziantep.com, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'ye bağlı Zeugma Mozaik Müzesi ve Panorama 25 Aralık Müzesi mağazalarında satışa sunuldu.

Şehrin hafızasını oluşturan metinlerin bilimsel bir titizlikle yayımlanması, yerel tarih çalışmalarına katkı sağlayan GBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, dönemin ruhu hissettiren nadir metinlerden bir tane olduğunu belirterek, 'Gaziantep'in tarihi birikimi, yalnızca anıtlar ve yapılar üzerinden değil, yazılı metinler aracılığıyla da korunmalıdır. 'Bir Esirin Hâtıraları', bu anlamda son derece kıymetli bir tanıklık metnidir. Eyüb Sabri'nin kaleme aldığı bu hatırat, Antep Savunması'nın ihmal edilmiş bir safhasını ayrıntılı biçimde ortaya koyarken, aynı zamanda dönemin ruhunu da doğrudan hissettiren nadir metinlerden biridir. Gazikültür Yayınları olarak amacımız; bu tür eserleri ilmi bir hassasiyetle yayımlayarak şehir hafızasını diri tutmak ve araştırmacılara güvenilir kaynaklar sunmaktır. Ali Gezginci'nin titiz çalışmasıyla hazırlanan bu neşrin, hem akademik çevreler hem de genel okur kitlesi için önemli bir başvuru kaynağı olacağına inanıyoruz.' diye konuştu.