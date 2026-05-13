Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye giderek çalışmalara destek veriyor. Başkan Ahmet Metin Genç, 'Komşu şehrimizin yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızla sahadayız' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün meydana gelen selden etkilenen Havza ilçesinde yürütülen çalışmalara destek veriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, komşu şehrin yaralarını sarmak için dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

Samsun Havza'da dün akşam saatlerinde Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nin taşması sonucu ilçeyi sel aldı. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı, araçlar sürüklendi.

Yaşanan afetin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, anında harekete geçerek gece saatlerinde olay yerine ulaştı.

Bölgeye sevk edilen personel ve iş makineleri, afetin ilk saatlerinden itibaren sahada görev alırken, olumsuzlukların giderilmesi adına koordineli çalışmaya devam ediyor.

Özellikle su baskınlarının yaşandığı alanlarda tahliye işlemleri sürdürülürken, altyapı hatlarının yeniden işler hale getirilmesi için ekipler aralıksız çalışıyor.

YARALARI SARACAĞIZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, afetlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, 'Karadeniz'in insanı zor günlerde birbirinin yanında olmayı bilir.

Samsun'da yaşanan sel felaketinin ardından ekiplerimizi hiç vakit kaybetmeden bölgeye yönlendirdik. Komşu şehrimizin yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızla sahadayız. Bu dayanışma, sadece bir kamu hizmeti değil aynı zamanda gönül birlikteliğidir. Karadeniz'in gücü birlikten, kardeşlikten ve yardımlaşmadan gelir. Ekiplerimiz ihtiyaç duyulduğu sürece bölgede çalışmalarını sürdürecek' diye konuştu.