Soma Maden Faciası'nın 12'nci yıl dönümünde Bursa'da düzenlenen anma programında, iş cinayetleri ve iş güvenliği politikalarına yönelik eleştiriler dile getirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Faciası'nın 12'nci yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

KESK, DİSK, TMMOB ve Bursa Tabip Odası bileşenlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlik, BAOB Yerleşkesi Özgürlük Meydanı'nda yapıldı. Basın açıklamasını, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Murat Korkut okudu.

Açıklamada, Soma'da yaşanan facianın 'kader ya da tesadüf olmadığı', işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği ile denetim eksikliklerinin sonucu olduğu vurgulandı.

Metinde, özelleştirme, taşeronlaştırma ve güvencesiz çalışma politikalarının iş cinayetlerini artırdığı savunularak, Soma'dan sonra da benzer faciaların yaşanmaya devam ettiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, maden faciasına ilişkin dava süreçlerinde verilen cezaların kamu vicdanını yaraladığı belirtildi.

Anmada, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda kamusal denetimin güçlendirilmesi, güvencesiz çalışma koşullarının sona erdirilmesi ve benzer faciaların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.

Katılımcılar, Soma'da hayatını kaybeden 301 madenciyi saygıyla andıklarını belirterek, 'Unutmayacağız, unutturmayacağız' mesajı verdi.