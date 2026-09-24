Kocaeli'de İzmit Belediyesinin Beslenme Saati Projesi kapsamında Muammer Aksoy, Gültepe ve Kocatepe İlkokullarında öğrencilere Aşevi'nde hazırlanan poğaça ve ayran ikram edildi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen Beslenme Saati Projesi kapsamında, öğrencilerin okul günlerinde sağlıklı ve yeterli beslenmelerine katkı sunmak amacıyla ikramlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda bugün Muammer Aksoy İlkokulu, Gültepe İlkokulu ve Kocatepe İlkokulu'nda öğrencilere Aşevi'nde üretilen poğaça ve ayran dağıtıldı.

Gerçekleştirilen programlara Kocatepe İlkokulu'nda Manav Masası Başkanı Nurullah Özer, Gültepe İlkokulu'nda Alikahya Hizmet Masası Sorumlusu Ercan Umutlu, Muammer Aksoy İlkokulu'nda ise Köy Hizmet Masası Sorumlusu İsmail Akdeniz katıldı. Öğrencilere hazırlanan poğaça ve ayranlar ikram edilirken çocukların mutluluğu programa yansıdı.

ÇOCUKLARDAN TEŞEKKÜR

Beslenme Saati Projesi kapsamında gerçekleştirilen ikramlardan memnuniyet duyan öğrenciler ve aileleri, çocukların sağlıklı beslenmesine yönelik sürdürülen çalışma dolayısıyla İzmit Belediyesine teşekkürlerini iletti. İzmit Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde de çocukların gelişimini destekleyen sosyal hizmet çalışmalarını sürdürecek.