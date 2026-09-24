İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, çevre konusunda farkındalık oluşturmak ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ilçedeki okullarda eğitim çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilir bir gelecek için çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasını önemseyen Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki eğitim kurumlarında gerçekleştirdiği çevre eğitimlerine yeni eğitim-öğretim yılında da devam ediyor.

Öğrencilerle bir araya gelen uzmanlar, çevrenin korunmasında bireysel sorumlulukların önemine dikkat çekerek günlük yaşamda uygulanabilecek çevre dostu alışkanlıklar hakkında bilgiler veriyor. Eğitim programında; sıfır atık uygulamaları, geri dönüşüm süreçleri, iklim değişikliğinin çevre üzerindeki etkileri, enerji verimliliği ve su tasarrufu gibi konular ele alınıyor. Atıkların kaynağında ayrıştırılmasının çevreye sağladığı katkılar örneklerle aktarılırken, doğal kaynakların bilinçli tüketilmesinin önemi de vurgulanıyor.

ÇEVRE EĞİTİMLERİ YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Sıfır atık bilincinin günlük yaşamın her alanında uygulanmasının önemine dikkat çekilen eğitimlerde, öğrencilere çevreyi korumaya yönelik temel alışkanlıklar da aktarılıyor. Okulda ve evde hayata geçirilebilecek uygulamalara ilişkin bilgiler verilen çalışmalar kapsamında son üç yılda yaklaşık 35 bin öğrenciye ulaşıldı. Beylikdüzü Belediyesi, yıl boyunca okulların yanı sıra siteler, fabrikalar ve üretim alanlarında gerçekleştireceği eğitimlerle çevre bilincini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.