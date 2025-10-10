Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı 2024 yılında %59,4 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ile genel devlet takip etti.







Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2024 yılında %30,1 oldu



Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı 2024 yılında toplam ekonomi için %30,1 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için %18,9 hanehalkı için %6,9 mali şirketler için %2,7 ve genel devlet için %1,5 oldu.



Kurumsal sektörlere göre GSYH içindeki gayrisafi tasarruf oranları, 2023, 2024





Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2024 yılı için %11,3 oldu



Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2023 yılında %11,8 iken 2024 yılında

%11,3 oldu.



Hanehalkı(1)sektörü temel göstergeler, 2023, 2024





Net borç verme/net borç alma işleminin GSYH'ye oranı toplam ekonomi için 2024 yılında %-0,7 oldu



Toplam ekonomi 2023 yılında GSYH'nin %2,8 ile net borç alan pozisyondayken, 2024 yılında %0,7 ile net borç alan pozisyonda oldu.



B9 (Net borç verme (+) / Net borç alma (-)) 2009-2024





Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 8 Ekim 2026'dır.

AÇIKLAMALAR



Kurumsal sektör hesapları, mali olmayan şirketler, mali şirketler, genel devlet, hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kâr amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ve dış alem arasındaki ekonomik işlemleri kapsar. Bu hesaplar, gelirin nasıl kazanıldığı, harcandığı ve tasarruf edildiğini göstermektedir. Ayrıca sektörlerin ayrıntılı analizine olanak sağlamakla birlikte bu sektörlerin net borç alma ve verme durumunu da göstermektedir. Kurumsal sektör hesapları yurt içi ve dış alem hesapları arasındaki etkileşimleri de göstermektedir.



"Kurumsal Sektör Hesapları Raporu, 2024" için haber bülteninin tablolarına bakınız.