Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası GSM operatörleri, bölgedeki vatandaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere ücretsiz kullanım tanımlandığını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Balıkesir merkezli 6 şehirde hissedilen 6,1 büyüklüğündeki sarsıntı ardından GSM operatörleri, depremden etkilenen müşterilerine ücretsiz internet, SMS ve konuşma hakları tanımlamaya başladı.

Türk Telekom, Turkcell, Vodafone gibi GSM operatörleri; 'geçmşi olsun' dileklerini ileterek, deprem bölgesindeki tüm müşterilerine acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlaması yaptığını açıkladı.

Şirketler ayrıca, bölgede mobil baz istasyonlarının güçlendirilmesi ve kesintisiz iletişim hizmeti sağlanması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yetkililer, vatandaşların arama yoğunluğu yerine SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını kullanmalarını önererek, iletişim hatlarının acil durumlar için açık tutulmasının önemine dikkat çekti.