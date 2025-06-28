Bilecik’te ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan büyük yangın, bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor.Pazaryeri Gündem(BİLECİK İGFA)

Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşma riski nedeniyle 7 köy ve bu köylere bağlı 10 mahalle olmak üzere toplam 17 yerleşim yeri boşaltıldı. Yangının etkisiyle tahliye edilenler: 367 vatandaş güvenli bölgelere taşındı. 762 küçükbaş ve 709 büyükbaş hayvan güvenli alanlara sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlükleri, AFAD, itfaiye ekipleri ve jandarma yoğun şekilde yangına müdahale ediyor. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, vatandaşların can güvenliği öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Tahliye edilen vatandaşlar, Bilecik Valiliği'nin belirlediği güvenli alanlarda barındırılıyor ve ihtiyaçları karşılanıyor.