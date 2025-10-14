Graid Technology, RAID inovasyonunu hızlandırmak için Intel Corporation ile stratejik lisans anlaşması imzaladı. Stratejik iş birliği, kurumsal RAID pazarında inovasyonu hızlandırması ve dünya genelindeki veri merkezi müşterileri için dönüştürücü sonuçlar sunacak.

ACCESS Newswire / SANTA CLARA, KALİFORNİYA (İGFA) - Graid Technology, Intel Corporation ile yaptığı lisans anlaşması kapsamında, Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) teknolojisini küresel ölçekte geliştirme, pazarlama, satış ve destekleme haklarını elde ettiğini duyurdu. Bu stratejik iş birliğinin, kurumsal RAID pazarında inovasyonu hızlandırması ve dünya genelindeki veri merkezi müşterileri için dönüştürücü sonuçlar sunması bekleniyor.

Günümüz dijital ekonomisinde veriler, her kuruluş için en değerli varlıktır. Bu verilerin dayanıklı ve erişilebilir olması, potansiyelinden tam anlamıyla yararlanmanın temel koşuludur. Anlaşma kapsamında Graid Technology, Intel® VROC'un kanıtlanmış kurumsal performansını kendi yenilikçi SupremeRAID™ portföyüyle birleştiriyor. SupremeRAID™, yüksek performanslı iş yükleri (AI, HPC vb.) için geliştirilen sektörün ilk GPU tabanlı RAID mimarisidir.

CPU tabanlı ve GPU tabanlı RAID mimarilerini bir araya getirerek, Graid Technology düşük gecikme süresi ve yüksek veri aktarım hızı sunan, yeni nesil veri altyapılarını güçlendirecek benzersiz performans seçenekleri sunacak.

Graid Technology CEO'su Leander Yu, şunları söyledi: 'Intel ile iş birliği yapmaktan ve VROC mirasını yeni bir enerji ve vizyonla sürdürmekten gurur duyuyoruz. Graid Technology olarak misyonumuz, müşterilerimize tavizsiz veri dayanıklılığı ve performans sunmaktır. Intel® VROC ve SupremeRAID™'in birleşimi, müşterilere nihai seçeneği sunuyor: CPU tabanlı ya da GPU tabanlı RAID. Her iki mimari de verilerinin tam potansiyelini açığa çıkararak daha hızlı içgörüler, daha yüksek verimlilik ve altyapı yatırımlarından daha güçlü bir geri dönüş sağlamak üzere tasarlandı.'

Intel Veri Merkezi Grubu Başkan Yardımcısı Bryan Jorgensen: 'Graid Technology ile yapılan bu anlaşma, Intel® VROC ve hizmet verdiğimiz müşteriler için heyecan verici yeni bir dönemi temsil ediyor. Graid Technology'nin derin RAID uzmanlığı ve inovasyona bağlılığı, müşteriler için yeni değerler yaratacak; geleneksel RAID darboğazlarını ortadan kaldırarak, şimdiye kadar görülmemiş düzeyde performans sağlayacak.' dedi.

Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen anlaşmanın ardından, Graid Technology tüm Intel® VROC müşteri desteği ve gelecekteki geliştirme süreçlerinden sorumlu olacak. Intel ve Graid Technology, bu geçişin sorunsuz gerçekleşmesi için düzenli güncellemeler ve şeffaf iletişim sağlamaya kararlıdır.

Daha fazla bilgi için Intel veya Graid Technology temsilcinizle iletişime geçebilir ya da www.graidtech.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

