Graid Technology, Intel® VROC'un pazarlama, satış ve geliştirme haklarını devralarak kurumsal depolama pazarındaki konumunu daha da güçlendiriyor.

ACCESS Newswire / SUNNYVALE, KALİFORNİYA (İGFA) - Graid Technology bugün, Intel Corporation ile gerçekleştirilen anlaşmayı başarılı şekilde tamamladığını duyurdu.

Bu anlaşma, Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) teknolojisinin pazarlanması, satışı ve geliştirilmesine ilişkin lisans haklarının Graid Technology'ye devredilmesini kapsıyor. İşlemin başarıyla tamamlanması, şirketin kârlı büyüme sürecini hızlandıran ve kurumsal depolamanın geleceğine yönelik vizyonunu güçlendiren önemli bir dönüm noktası niteliğinde.

Graid Technology CEO'su Leander Yu 'Bu anlaşma, Graid Technology ve Intel® VROC'a güvenen küresel ekosistem için heyecan verici yeni bir dönemi temsil ediyor. Anlaşmanın tamamlanması, mevcut müşteriler için uzun vadeli sürekliliği garanti altına alırken aynı zamanda kurumsal depolama pazarında inovasyonu ve değer yaratımını hızlandırmamızı sağlıyor.' diye konuştu.

İlk duyurunun ardından Graid Technology, birçok VROC müşterisi, OEM ve kanal ortağıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu paydaşlar, geçiş sürecine yönelik güçlü destek ve yüksek memnuniyet dile getirdi.

Graid Technology Amerika ve EMEA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Thomas Paquette, 'Müşteri tepkisi son derece olumlu. Ortaklar ve sistem üreticileri bu geçişi çift taraflı bir kazanım olarak görüyor; mevcut Intel® VROC yatırımlarını korurken Graid Technology'nin odaklanmış yaklaşımı, çevik yapısı ve yüksek performanslı depolama inovasyonuna bağlılığından da faydalanıyorlar' dedi.

Anlaşma kapsamında Graid Technology, Intel® VROC müşteri desteği ve geliştirme hattının sorumluluğunu üstlendi. Böylece kesintisiz hizmet sağlanırken yeni depolama ve veri altyapısı pazarlarında iş birliği fırsatları da genişliyor. Bu aşamada Graid Technology, Intel® VROC için yeni özellik geliştirme yol haritası belirlememiş olsa da, ekip aktif şekilde müşteri geri bildirimlerini dinliyor ve mevcut ihtiyaçları önceliklendiriyor.

Intel® VROC ve Graid Technology'nin kurumsal depolama çözümleri hakkında daha fazla bilgi için:

https://graidtech.com/vroc

KAYNAK: Graid Technology Inc.