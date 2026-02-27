Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Kırık köyünden 27 yaşındaki öğretmen Melike Arıkan, Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç öğretmenin cenazesi bugün Kırık Köyü'nde toprağa verilecek.

Alınan bilgiye göre, kaza Zonguldak merkez İncivez Mahallesi son durak mevkisinde meydana geldi.

Fırat C. (75) yönetimindeki 35 CFV 074 plakalı otomobilin, 35 CJM 624 plakalı araca akü takviyesi yapıldığı sırada aniden hareket ettiği öne sürüldü.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarında yürüyen Mehmet Arıkan (60), kızı Melike Arıkan (27) ile birlikte iki kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Melike Arıkan ile babası Mehmet Arıkan, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konteynerin sıkıştırması sonucu ağır yaralanan Arıkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'a atanan ve göreve başlayacağı gün yaşamını yitirdiği belirtilen Arıkan'ın vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Genç öğretmenin cenazesinin Yığılca ilçesine bağlı Kırık köyünde defnedileceği öğrenildi.