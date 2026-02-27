Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kestel ilçesinde düzenlediği iftar programında konuşan Başkan Mustafa Bozbey, kimsenin ötekileştirilmediği, geride bırakılmadığı ve herkesin eşit, adil yaşayarak söz sahibi olduğu bir kent inşa ettiklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede düzenlediği iftar programlarına Kestel ilçesiyle devam etti.

Kestel Kapalı Pazar Alanı'ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Mustafa Bozbey, iftar öncesinde vatandaşlarla sohbet ederken, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.

'DAYANIŞMA VARSA UMUT DA VARDIR'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sabrın, dayanışmanın ve paylaşmanın ayı olan Ramazan'da eşitlik, kardeşlik ve barış gibi duyguları yoğun bir şekilde hissettiklerini söyledi. Ramazan ayının manevi iklimine uygun bir şekilde yaşanması için iftar programları, iftariyelik dağıtımı ve Ramazan sokağı gibi birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Dayanışma varsa umut da vardır. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, hiç kimsenin geride bırakılmadığı herkesin eşit, adil yaşayarak söz sahibi olduğu bir kent inşa ediyoruz. Halkımızla yan yana olmak, düşüncelerini dinlemek ve ortak akılla karar almak bizim yönetim anlayışımızdır' dedi.

Geçim şartlarının zorlaştığı bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, 'Dar gelirli ailelerin yükünün arttığını da biliyoruz. Bu nedenle sosyal desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. İlgili Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun biçimde desteklerimizi sağlıyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum' diye konuştu. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, iftar sofrasında bir araya gelmelerini sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür ederek Ramazan ayının coğrafyaya huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini diledi.

İftar yemeğinin ardından Kestel Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ve Kestel Taksi Durağı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, teravih namazının ardından Kestel Merkez Vani Mehmet Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.