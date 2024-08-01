Düzce’de hizmet veren bir akaryakıt istasyonunda satılan ve yollarda yaşanan kavgalarda kullanılan dövüş sopaları görenleri şok etti!Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - İlginç görüntüler WhatsApp İhbar Hattımıza gönderildi.

Düzce'de bir akaryakıt istasyonunda satılan dövüş sopaları görenleri şok etti!

Bunların satışının yasak olduğunu satıcılara söylediklerini ifade eden müşterilere verilen cevap, 'Biz satıyoruz, sorun olmuyor' denildi.

Müşteriler, şiddete teşvik eden ürünlerin sattırılmaması konusunda yetkili kurumların gereken denetimi yapmasını istedi.