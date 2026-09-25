Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi iş birliğiyle düzenlenen 'Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Kültür Merkezi, Cami, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması' kapsamında yarışma süreci tamamlandı.

SAMSUN (İGFA) - Samsun'un geleceğine yön verecek önemli bir kent projesinin mimari açıdan ele alındığı yarışmada ortaya çıkan proje ve fikirlerin kamuoyuyla paylaşılması, meslek çevreleri ve akademik camia tarafından değerlendirilmesi amacıyla kolokyum ve proje sergisi gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan tüm projeler, iki gün boyunca Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

DERECEYE GİREN PROJE SAHİPLERİNE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Serginin ardından düzenlenen kolokyum programında ise yarışma süreci ve projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Alanında uzman isimlerin katkılarıyla gerçekleştirilen programda projelerin kente sağlayacağı katkılar ve mimari yaklaşımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Programın sonunda yarışmada dereceye giren proje sahiplerine ödülleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, Büyükşehir Belediyesi Bürokratları ve protokol üyeleri tarafından takdim etti.