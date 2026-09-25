Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför Tırı, kırsal mahallerde vatandaş ve öğrencilere hizmet sunmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Korkuteli ilçesinde kırsal mahallelerde okullara giden Mobil Kuaför, öğrencilerin ücretsiz saç kesimini gerçekleştiriyor.

ANTALYA (İGFA) -Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mobil Kuaför, Antalya'nın dört bir yanında hizmet vermeye devam ediyor.

Yaşadıkları bölgede kuaför ve berber olmayan, şehir merkezine ulaşım zorluğu yaşayan vatandaşların ayağına giden Mobil Kuaför ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti veriyor.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte mahalle okullarına yönelik program yapan Mobil Kuaför öğrencilerin okul tıraşlarını yaparak ailelere katkı sunuyor.

ÖĞRENCİLERDEN HİZMETE YOĞUN İLGİ

Bu kapsamda Korkuteli Kızılcadağ İlkokulu, İmamhatip Ortaokulu'na giden mobil kuaför öğrencilerin yeni dönemde okul tıraşlarını yaptı. Üç gün boyunca Kızılcadağ mahallesinde bulunan mobil kuaför, 11 mahallenin taşıma eğitimle toplandığı okulda öğrencilere ücretsiz saç kesim hizmeti sundu. Öğrenciler mobil kuaföre yoğun ilgi gösterdi.