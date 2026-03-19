ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca yürüttüğü 'Gönül Seferberliği' çalışmalarıyla Türkiye genelinde geniş kapsamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 81 ilde toplam 610 bin haneye ulaşıldığı bildirildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, yaşlı vatandaşlarla bir araya gelinerek onların elleri öpüldü, çocuklarla yakından ilgilenildi. Program kapsamında ayrıca şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ziyaret edilerek destek ve dayanışma mesajları verildi.

Koruyucu aileler ve çocuklarla da buluşularak bayram sevinci paylaşılırken, sosyal hizmet kuruluşlarından yararlanan ve sosyal yardım programlarına dahil olan vatandaşlarla da birebir temas kuruldu.

Bakanlık, yapılan çalışmalarla toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirildiğini vurgulayarak, 'Bayram, büyük Türkiye ailemizle birlikte güzel' mesajını paylaştı. Açıklamada tüm vatandaşların bayramının huzur, sağlık ve mutluluk içinde geçmesi temennisinde bulunuldu.