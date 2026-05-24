Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kurtdere Mahallesi Ayvalı mevkiinde bulunan eski okul binasını kapsamlı tadilat çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırıyor. Yıllar içinde yıpranarak harabe görüntüsüne bürünen yapı, Büyükşehir ekiplerinin çalışmasıyla modern ve kullanışlı bir sosyal yaşam alanına dönüştürülüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sosyal yaşam alanlarına yaptığı dokunuşlarla dikkat çekiyor. Özellikle uzun yıllardır kullanılmayan yapıların yeniden vatandaşın hizmetine kazandırılması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, bu kez İzmit Kurtdere Mahallesi Ayvalı mevkiinde bulunan eski okul binasında kapsamlı bir dönüşüm çalışması gerçekleştirdi.

KÖYLÜLER İSTEDİ, BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bir dönem çocuk seslerinin yükseldiği, bölge halkının hafızasında önemli bir yere sahip olan okul binası, yıllar içinde kullanılmaması nedeniyle kötü bir görüntüye yol açmıştı. Çürüyen çatısı, dökülen sıvaları, kırılan pencereleri ve kullanılamaz hale gelen iç bölümleriyle harabeye dönen yapı, köy sakinlerinin talebi üzerine Büyükşehir ekiplerinin çalışmasıyla yeniden hayat bulmaya başladı.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında binada kapsamlı tadilat çalışması gerçekleştirildi. İlk etapta kullanılamaz durumdaki alanlarda temizlik, onarım ve güçlendirme çalışmaları yapılırken, yapının birçok bölümü sıfırdan yenilendi.

ESKİ OKUL BİNASI SİL BAŞTAN YENİLENDİ

Çalışmalar kapsamında çatı tamamen yenilenirken, iç duvarlarda ise alçı, sıva ve boya işlemleri gerçekleştirildi. Daha önce tuvaleti bulunmayan yapıya bay ve bayan WC kazandırılırken, elektrik tesisatı da baştan sona elden geçirildi. Dış cephede sıva ve boya çalışmaları yapan ekipler, giriş merdivenlerini de yeniden inşa etti.

Büyükşehir ekipleri tarafından verandaya sundurma yapıldı, zeminler sıfırdan seramikle kaplandı. Veranda bölümünde özel aydınlatma çalışmaları da gerçekleştiren ekipler, çevre düzenleme çalışmalarını da tamamladı. Yapının yanında bulunan lojmanın çatısı da yenilenerek alan bir bütün halinde elden geçirildi. Yapının eski haliyle yeni hali arasındaki büyük değişim dikkat çekerken, yapılan çalışmalar bölge sakinlerinden de takdir topladı. Bir dönem harabe görüntüsüyle dikkat çeken bina, şimdi ise yenilenen yüzüyle bulunduğu bölgeye yeniden değer katmaya hazırlanıyor

Yıllardır atıl durumda kalan yapı, yapılan hummalı çalışmaların ardından yeniden vatandaşın kullanımına açılacak. Ancak bu kez okul olarak değil, köyün ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal hizmet alanı olarak hizmet sunacak. Bölge halkının bir araya gelebileceği yapı, sosyal dayanışmayı güçlendiren önemli bir buluşma noktası olacak. Böylelikle Büyükşehir'in çalışmasıyla yalnızca eski bir bina yenilenmekle kalmayacak, köyün yıllardır sessizliğe bürünen önemli bir noktası da yeniden canlandırılarak bölgeye değer katacak önemli bir sosyal yaşam alanına dönüşecek.

ÖRNEK PROJELER ARASINDA YERİNİ ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda kentin dört bir yanında benzer çalışmaları sürdürerek kullanılmayan yapıları yeniden toplumsal yaşamın parçası haline getiriyor. Kurtdere'de gerçekleştirilen dönüşüm çalışması da, geçmişin izlerini koruyarak geleceğe kazandırılan örnek projeler arasında yerini aldı.