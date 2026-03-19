Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda hem bayram tebriklerini iletti hem de güvenlik, dış politika ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajında, bayramın Türkiye, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti.

Mesajında güvenlik konularına da değinen Erdoğan, Türkiye'nin hava sahasını ihlal eden girişimlere karşı kararlı bir tutum sergilediğini belirterek, milletin huzur ve güvenliğini güçlendirecek adımların sürdürüleceğini vurguladı.

Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişlerini engelleyen uygulamaları nedeniyle bölgedeki insanların bayramı zor şartlar altında geçirdiğini ifade ederek, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yürütülen sürece de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasal düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ele alınacağını belirtti. Sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Erdoğan, örgütün tasfiyesine yönelik adımların gecikmeden atılacağını söyledi.

Türkiye'nin güçlü bir yönetimle yoluna devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, Allah'ın izniyle güvendedir, emin ellerdedir. Tecrübeli ve liyakatli kadrolarla hedeflerine doğru ilerlemektedir' ifadelerini kullandı.