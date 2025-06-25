Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme El Beceri ve Hobi Kursları (GÖLMEK) kursiyerlerinin yıl boyunca emek vererek hazırladığı binlerce el yapımı ürün, Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda düzenlenen yılsonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi'nin Meslek Edindirme El Beceri ve Hobi Kursları (GÖLMEK), meslek sahibi olmayı hedefleyen veya el becerilerini geliştirmek isteyen bireylere eğitim imkanı sunuyor. Gölcük Belediyesi ve Gölcük Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde GÖLMEK’in kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin ürettiği el emeği göz nuru binlerce eserden oluşan muhteşem yılsonu sergisi, Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda geniş katılımla açıldı.

TARİHİ YAPIDAKİ SERGİYE YOĞUN İLGİ

Açılış törenine; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Karamürsel Kaymakamı ve Gölcük Kaymakam Vekili Kemal İnan ve eşi Sedef İnan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve eşi Türkan Sezer, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, siyasi parti temsilcileri, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ESERLER İLE KÜLTÜREL MİRAS GELECEK KUŞAKLARA AKTARILIYOR

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda düzenlenen serginin açılışında el emeği ürünleri tek tek inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, birbirinden güzel ürünleri üreten kursiyerleri tebrik etti. Geleneksel el sanatlarının yaşatılmasının önemine değinerek konuşmasına başlayan Başkan Sezer, kursiyerlerin ve usta öğreticilerin eserleri ile kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarıldığını ifade etti.

EL EMEĞİ ESERLERİ HAYRANLIKLA İNCELEDİLER

Sergide, çeşitli alanlarda eğitim gören binlerce kursiyerin; emeğini ve yeteneklerini yansıtan el emeği ürünleri sergilendi. Üç gün açık kalacak sergide; el nakışı, el örgüsü, mefruşat, giyim, şiş dantel, iğne oyası, ahşap boyama, kırkyama, rölyef, amigurumi, çarpana dokuma, gemi maketi, tezhip, hat sanatı, geleneksel el sanatları, takı tasarım, Kat'ı sanatı gibi farklı branşlarda üretilen ürünler, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

SERGİ 27 HAZİRAN’A KADAR AÇIK KALACAK

Kursiyerlerin el becerilerini sergileme ve toplumla paylaşma fırsatı buldukları sergi 3 gün boyunca açık kalacak. Birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı sergi 27 Haziran Cuma günü sonuna kadar ziyaret edilebilecek.