Adana Büyükşehir Başkan Vekili Güngör Geçer, Kozan ve çevresinde ziyaretler, incelemeler ve denetlemeler gerçekleştirdi.

Pazar günü mesaisine İmamoğlu ilçesinde ASKİ şantiyesini ziyaret ederek başlayan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, temizlik, zabıta ve itfaiye personeli ile de bir araya geldi. Çalışmaları denetleyen Güngör Geçer, Kozan’da Şevkiye ve Cumhuriyet mahallerini birbirine bağlayan köprüde incelemelerde bulundu.

Kozan’da Zeydan Karalar’ın temelini attığı, yapımında ve iç dekorasyonunda destek verdiği Kozan Göller Yaylası’ndaki Zincirlikuyu Camisi’nin açılışını da gerçekleştiren Güngör Geçer daha sonra Savruk Yaylası’nda bölge sakinleriyle bir araya geldi, Göller Yaylası Güzelleştirme Derneği’ni ziyaret etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, 3. Geleneksel Karacaoğlan Kozan Göller Yayla Şöleni’ne de katıldı ve halka hitap etti.

HALKA HİZMET AYNI ŞEKİLDE SÜRÜYOR, SÜRECEK

Adli sürecin başlamasıyla birlikte Zeydan Başkan’ın özgürlüğüne ve sevdası olan Adana’ya kavuşacağına inandığını ifade eden Güngör Geçer şunları söyledi: “Ben belediye meclisinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildiğim ilk günden itibaren, ‘Plan ve projeler neyse aksamadan, kaldığı yerden devam edecektir, Zeydan Karalar’ın verdiği sözler artık benim sözlerimdir’ diyerek izlenecek yolu söyledim. Belediye bütün birimleri ve bürokratlarıyla, çalışanlarıyla Adanalının mağdur olmasını engelleyecektir. Zeydan Başkanımın yokluğunda yapılması gereken ne varsa, Adana ve Adanalı mağdur olmasın diye hayata geçirilecektir. Burada yol çalışması sürüyor. Önümüzdeki yıl bu şölene daha rahat ulaşım gerçekleşecek. Bölgenin su sorunun çözülmesi için de Zeydan Başkanımızın sözü var. O sorunu da çözeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun size.”

EŞİT HİZMET ANLAYIŞI DEVAM EDECEK

Başkan Vekili Güngör Geçer sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu belediye halkın, sizin belediyeniz. Devletin gönderdiği ödenekleri sizlere hizmet olarak sunuyoruz. Sizler en güzel hizmetleri hak ediyorsunuz. Çalışmalarımızı bu düşünceyle sizlere sunacağız. Zeydan Başkan Adana’nın en ücra köşelerine kadar hizmet götürdü ve bunu da siyasi ayrım yapmadan, eşit şekilde ulaştırdı. Bu anlayışı sürdüreceğiz.”

Şölende kadınları yoğun olarak görmekten mutlu olduğunu belirten Güngör Geçer, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.