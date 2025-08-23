Otoban girişi ve Aliya İzzet Begoviç Bulvarı’na bağlantısı nedeniyle önemli bir lokasyonda bulunan, Adana’da ulaşımın rahatlatılmasına katkı sağlayacak Öğretmenler Bulvarı Otoban Bağlantısı Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı.ADANA (İGFA) - Devam eden projelerin tamamlanacağını ve halka hizmetin aralıksız süreceğini söyleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Adana halkına söz verilen hizmetleri, projeleri tamamlamak için büyük gayretle çalıştıklarını belirtti.

Başkan Vekili Güngör Geçer şunları söyledi: “Adana’mızın ulaşım sorununu azaltmak amacıyla gerçekleştirilen projelerin hızla bitirilmesi için çalışıyoruz. Öğretmenler Bulvarı Otoban Bağlantısı Köprülü Kavşağı da kent ulaşımının rahatlatılması adına önemli bir projeydi.

En kısa sürede tamamlanmasının ve halkımızın hizmetine sunulmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Öğretmenler Bulvarı Otoban Bağlantısı Köprülü Kavşağı kent ulaşımı için kilit bir noktada. Bu köprüden günde ortalama 6-7 bin araç geçecek. Zeydan Başkanımızın hayata geçirilmesi için yaptığı plan ve projeler kapsamında D-400 üzerinde yapılacak yeni çalışmalara da hızla başlayacağız.”