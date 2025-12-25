Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan lideri Abdulfettah el Burhan'ı ağırladı. Ticaret, tarım, savunma sanayii alanlarında işbirliğinin geliştirileceğinin açıklandığı görüşmede, Sudan'daki çatışmaların insani krize yol açtığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarını destekleyeceğini kaydetti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Liderler Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Sudan arasında ticaretten tarıma, savunma sanayiinden madenciliğe kadar birçok alanda iş birliğinin ilerletileceğini ifade edildi. Görüşmenin ayrıntılarını paylaşan İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'da devam eden çatışmaların dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtığını, özellikle El Feşir bölgesinde insanlığa karşı suça varan eylemlerin yaşandığını ve bunları engellemek için ciddi ve kararlı adımlar atılması gerektiğini belirttiği ifade edildi.

Türkiye'nin Sudan'da huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasını arzuladığını, ateşkesin sağlanması ile Sudanlılar arasında kalıcı barışın tesisinin hedeflendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insani krizle karşı karşıya kalan Sudanlıların ihtiyaçlarını insani yardımlar yoluyla karşılamaya devam edeceğini kaydetti.

Görüşme sonrasında çalışma yemeğine geçildi.