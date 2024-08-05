Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve rekor sporcu katılımının olduğu Sokak Basketbolu Turnuvası, final müsabakaları ile tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi yaz spor etkinliklerinde kum futbolu, plaj voleybolu turnuvalarının ardından Sokak Basketbolu Turnuvası da sona erdi.

Değirmendere Yüzbaşılar Sahili'ne renk ve heyecan katan ve adeta şölene dönüşen turnuvada 104 takım, 520 sporcu mücadele etti. Gölcüklülerin büyük ilgi gösterdiği Sokak Basketbolu Turnuvası, final müsabakaları ile sona erdi.

Turnuvayı birinci tamamlayan takımlara çeşitli hediyeler verilirken, tüm katılımcı sporculara ise sertifikalar takdim edildi.

Turnuvanın finalinde basketteki hünerlerini göstererek katılımcı sporculara madalya ve ödüllerini takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, maçları yakından takip eden seyircilerimize, hakemlerimize, turnuvayı düzenleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.