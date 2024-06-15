Gölcük Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Ekipleri bayram boyunca yaşanabilecek olumsuzlukları önleme adına tam kadro görev başında olacak. KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, mübarek Kurban Bayramı öncesinde geniş çaplı hazırlıklar yaparak gerekli tüm önlemleri aldı. Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevrenin korunması ve derelerin kirlenmemesi için yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında; Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince cami avluları yıkanırken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise mezarlıklarda temizlik çalışmalarını tamamladı. Kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışı ve kesimi yapan 108 işletme için özel kan ve gübre çukurları açılırken, ilçenin farklı bölgelerinde 15 büyük noktaya da atık çukurları açılarak olası çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflendi.

BAŞKAN SEZER BİRİM MÜDÜRLERİ İLE TOPLANTI YAPTI

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kurban Bayramı'nın sorunsuz bir şekilde geçmesi için tüm birim müdürleri ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, bayram süresince alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı.

EKİPLER BAYRAM BOYUNCA TAM KADRO GÖREVDE

Gölcük Belediyesi ekipleri, kurban bayramı süresince yaşanabilecek tüm olumsuzlukları önlemek adına tam kadro görev başında olacak. Temizlik işleri ekipleri, kurban atıklarının çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için çalışma yapacak. Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri ise kesim alanlarında ilaçlama ve kireçleme çalışması yaparak dezenfeksiyon çalışmaları yürütecek. Çalışmalar kapsamında zabıta ekipleri de kurban kesim alanlarında denetlemeler yaparak ilçe genelinde kesim alanları haricinde kesim yapılmasını önlemek adına denetimlerini aralıksız sürdürecek.

HUZURLU BİR BAYRAM İÇİN GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Başkan Sezer, yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nı huzurlu ve temiz bir ortamda geçirebilmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi adına gerekli tüm tedbirleri aldık. Bayram boyunca denetimlerimiz aralıksız devam edecek," dedi.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLECEK

Ayrıca, Gölcük Belediyesi ekipleri, bayram süresince çevre temizliği ve denetim çalışmalarını titizlikle sürdürecek. Kurban kesimi yapılan alanların hijyenik koşullarda tutulması ve atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi için düzenli olarak kontroller yapılacak. Vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmeleri için tüm belediye birimleri koordineli bir şekilde çalışacak.