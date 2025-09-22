KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, geleceğin yıldız sporcu adaylarını bünyesinde yetiştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Gölcük Belediyespor bünyesinde bulunan 253 taekwondo sporcusu, kuşak sınavını başarı ile tamamlayarak bir üst kemere geçiş yaptılar. 17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen Taekwondo Kuşak törende sporcular tarafından yapılan gösteriler, salonu dolduran ailelerinden alkış aldı.

Törene katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gösterilerin ardından kuşak atlayan sporculara yeni kemerlerini takdim etti. Tören ile sporcular; yeni kuşaklarını alarak bir üst kemere geçiş yaptılar.

BAŞKAN SEZER SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Sporcuları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük Belediyespor bünyesindeki 253 sporcumuzun bir üst kuşaklara geçtiler. Vücut gelişimi yanında, gençlerimizin özgüvenlerini de arttıran spora çocuklarını yönlendiren aileleri ve kuşak sınavında başarı sağlayan gençlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Zabit Pustu Hocamıza kuşak törenine de yansıyan disiplinli eğitimleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.