Bursa'da yaşayan Gümüşhane ili Köse ilçesi mensuplarını tek çatı altında toplamak, kültürel bağları güçlendirmek ve hemşehriler arası dayanışmayı kurumsallaştırmak amacıyla Bursa Gümüşhane Köseliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği resmen kuruldu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da yaşayan Gümüşhaneli Köselileri bir araya getirmek ve kültürel bağları güçlendirmek amacıyla Bursa Gümüşhane Köseliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği resmen faaliyete geçti. Derneğin Kurucu Genel Başkanlığına iş insanı Ümit Meral getirildi.

'AMACIMIZ SADECE TABELA DEĞİL, GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURMAK'

Bursa'daki Köselilerin sosyal ve kültürel potansiyelini bir araya getirmenin önemine dikkat çeken Meral, 'Kökleri Köse'de olan ama yaşamını Bursa'da sürdüren kardeşlerimizle bir araya gelerek acımızı ve sevincimizi paylaşacağımız, gençlerimize örf ve adetlerimizi aktaracağımız sağlam bir yapı inşa ettik. Derneğimiz sadece bir tabela derneği değil, gerçek bir dayanışma merkezi olacak' dedi.

Derneğin öncelikli hedeflerini de sıralayan Meral, ihtiyaç sahibi hemşehrilere destek sağlamak ve eğitim gören gençlere burs imkânları sağlamak amacıyla sosyal dayanışmayı güçlendireceklerini belirterek, Köse ilçesinin gelenek ve yöresel lezzetleri ile kültürel değerlerini Bursa'ya tanıtacak kültürel mirasın bilincini güçlü iletişim ve protokol ziyaretleri ile ortak akılı ön plana çıkaracaklarını söyledi.

Bursa Gümüşhane Köseliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Ümit Meral, Bursa'da yaşayan tüm Köselileri dernek çatısı altında birleşmeye davet ederek, 'Kapımız, yüreği memleket sevdasıyla atan tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır. Birlikte daha güçlüyüz' ifadelerini kullandı.