Kocaeli'de Gölcük Belediyespor sporcusu Berra Ceylan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek olan Dracula Open'da Taekwondo Milli Takımı için mücadele edecek.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyespor'un başarılı sporcusu Berra Ceylan, 25-26 Ekim 2025 tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek olan Dracula Open'da milli formayı giyecek. Taekwondo Milli Takımı'na seçilen Ceylan, bu önemli turnuvada Türkiye'yi temsil edecek olmanın gururunu yaşatacak. Ceylan'ı turnuva öncesinde makamında ağırlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, milli sporcuya başarılar diledi.

GÖLCÜK'ÜN MİLLİ TAKIMDAKİ GURURU

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, milli takıma seçilen Berra Ceylan'ı ve antrenörü Zabit Pustu'yu tebrik etti. Başkan Sezer, yaptığı açıklamada, 'Romanya'da düzenlenecek Dracula Open'da, Türkiye adına Milli Takım'da yer alacak sporcumuz Berra Ceylan'a üstün başarılar diliyorum. Onun yetişmesinde büyük emeği bulunan antrenörü Zabit Pustu'yu da tebrik ediyorum' dedi.