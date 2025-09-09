Gölcük Belediyesi, sağlık bir gelecek için kurum bünyesinde çalışan personele yönelik sigara bırakma eğitimi düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, hizmet içi eğitim programları kapsamında personeline yönelik “Sigara Bırakma Eğitimi” düzenledi.

Belediye bünyesinde gerçekleştirilen eğitim, Dr. Elif Rüveyda Bayraktar tarafından verildi. Eğitimlerde sigara kullanan personele motivasyonel görüşmeler yapılırken, ihtiyaç duyanlara psikososyal destek sağlandı. Ayrıca ilaç tedavisinden fayda görecek kişiler, gerekli kontrolleri yaptırmaları için Kocaeli’deki sigara bırakma polikliniklerindeki hekimlere yönlendirildi.

Eğitimde, sigarayı bırakmak isteyenler için önemli bir destek hattı olan ALO 171 Sigara Bırakma Hattı hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.