Gölcük Belediyesi personeline, doğal afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında yangına müdahale eğitimi verildi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi kurum içi eğitimlerle personelinin bilgi birikimini arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda olası afet ve yangınlara karşı hazır hale gelmek amacıyla belediye personeline yangın eğitimi verildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen eğitim seminerinde personeller olası afet ve yangınlara karşı birçok konuda kapsamlı bilgiler edindi.

PERSONELLERE TEORİK EĞİTİM VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde; olası can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla teorik olarak yangınla mücadele yöntemleri, yangın anında doğru davranış şekilleri ve itfaiye olay yerine gelene kadar ilk müdahaleyi yapabilme becerilerini kazandırmaya yönelik yangın önleme ve söndürme konularında önemli bilgiler verildi.