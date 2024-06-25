Türkiye’nin en değerli orman alanlarından birine ev sahipliği yapan Gökçetepe’de doğa tahribatı her geçen gün büyüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü ile sahil arasındaki ormanlık alanda gelişigüzel atılan çok sayıda inşaat atığı orman ekosistemini tehdit ederken, yangın riskini de artırıyor. Ormanlara giriş yasağı bulunmasına ve kamera ile izlenme uyarılarına rağmen rahat bir şekilde orman derinliklerine bırakılan inşaat atıkları ve evsel çöpler doğayı ve orman yaşamını tahrip ediyor.

KİM ATIYOR? KİMSE GÖRMÜYOR MU?

Bunca atığın kimler tarafından ne zaman döküldüğü bilinmeyen ormanlık alanda bu görüntülerin sorumlularının bulunup gerekli yaptırımların uygulanması bekleniyor. Başta Edirne Valiliği ve İl Genel Meclisi ile İl Özel İdaresi, Keşan Kaymakamlığı, Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gökçetepe Köyü Muhtarlığı’nı göreve davet ediyoruz.

SAHİL İÇİNDEKİ TOPRAK YOL, EVLERİ TOZA BOĞUYOR

Öte yandan vatandaşlar, ayrıca Gökçetepe sahilinde orman kampına giden ana yolun düzeltildiğini ancak sahile inen ara yolun ise toprak bırakıldığını da belirterek; “Kampta özel işletme var. Buraya giden yol gayet güzel. Ama sahile inilen diğer yol ise toprak olarak duruyor. Buradan da araçlar geçiyor ve her geçişte evlerimiz toz duman altında kalıyor. Burası neden asfaltlanmıyor? Buraya neden ilgi gösterilmiyor?” şeklinde konuştular.