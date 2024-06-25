Karacabey Belediyesi, Yeniköy sahil şeridinde uygulamaya aldığı ücretsiz ve güvenilir kablosuz internet hizmetini vatandaşların hizmetine sundu. Ücretsiz internet uygulaması Yeniköy’de 5 farklı sinyal noktasından sağlanırken bu internet vericileri ile sahil hattı boyunca kullanıcıların ücretsiz ve hızlı internet kullanımı gerçekleştirilebilecek. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak ve daha keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için bu hizmeti uygulamaya sunduklarını belirtti.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yeni uygulama ile ilçenin yazlık tatil bölgesi Yeniköy sahilinde dileyen tüm vatandaşların ücretsiz kablosuz internet hizmeti devreye girdi.

Karacabey Belediyesi, Yeniköy sahil şeridinde uygulamaya aldığı ücretsiz ve güvenilir kablosuz internet hizmetini vatandaşların kullanımına açtı. Uygulama 7 den 70 e herkesin yoğun ilgisiyle karşılandı. Hayata geçirilen uygulama 5 farklı sinyal noktasından kullanıcılara sürekli ve güvenilir kablosuz internet hizmeti veriliyor.

“VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada Bursa’nın incisi olacak dediği Karacabey/Yeniköy için, “Bizim önceliğimiz yerel halk, gençlerimiz ve turizm olacak. Özellikle gençlerimize yönelik aktivite ortamı kısıtlı olan Yeniköy için başlatmış olduğumuz ve üzerinden çalıştığımız projeler için açıkçası sabırsızlanıyoruz. Bu noktada düşündüğümüz çalışmalardan biri de bu ücretsiz ve güvenli kablosuz internet hizmetiydi. Artık kullanımda vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu uygulamayı şehrimizin farklı noktalarında da değerlendirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediyesi tarafından ücretsiz sunulan kablosuz internet uygulaması için kullanıcıların Yeniköy sahil şeridinde, “karacabeybel_wifi” bağlantı noktasına tıklayarak ve kendi bilgilerini girerek ücretsiz bağlantı sağlayabiliyor.