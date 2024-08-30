Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 30 Ağustos dolayısıyla Gökbey ile zafer uçuşunu TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramına yaraşır şekilde Gökbey Zafer Uçuşu'na ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TUSAŞ tesislerinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ile birlikte eşsiz töreni birlikte yaşama imkanı bulduklarını açıkladı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla, Türk mühendisliğinin ve savunma sanayiinin ulaştığı seviyeye şahitlik etmek gerçekten gurur verici" diyen Prof. Dr. Haluk Görgün, "Şüphesiz, savunma sanayiinde elde edilen bu başarılar, sadece bugünümüzün değil yarınlarımızın da güvencesi olacak, ülke savunmamızı daha da yükseklere taşıyacak. Bu başarılarda emeği ve katkısı geçen tüm kurumlarımızı, mühendislerimizi, çalışanlarımızı ve ekiplerimizi yürekten kutluyorum. Bu vesileyle bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bizlere bu zaferi yaşatan kahraman şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Görgün, zafer uçuşuna ilişkin videoyu da paylaştı.

Tarihten aldığımız ilhamla; 30 Ağustos’ta Gök Vatan’da #Gökbey! ???????? ???? 30 Ağustos Zafer Bayramına yaraşır bir şekilde #Gökbey Zafer Uçuşumuz bugün TUSAŞ Tesislerimizde başarıyla gerçekleşti.Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Ali Çardakçı ile birlikte bu eşsiz töreni… pic.twitter.com/UrgHX4xxcc— Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) August 30, 2024