Yerli ve milli hava-hava füzelerimiz Bozdoğan ve Gökdoğan zorlu testlerden tam not aldı. Türkiye, gökyüzündeki bağımsızlığını kendi mühendisliğiyle güvence altına alıyor.

ANKARA (İGFA) -Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli ve milli hava-hava füzeleri BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Kacır, bu başarıyı 'Gök Vatanın sarsılmaz iki pençesi' sözleriyle aktardı.

Bakan Kacır'ın verdiği bilgilere göre, hava-hava füzeleri üstün teknoloji ve ileri mühendislik ürünü özellikleriyle dikkat çekerken, BOZDOĞAN, itki vektör kontrolü ile yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş kızılötesi arayıcı başlık sayesinde hassas hedef takipli olarak öne çıkarken, GÖKDOĞAN ise zorlayıcı koşullarda bile tam isabet ve yüksek performans olduğunu kaydetti. Bakan Kacır, bu sistemlerin Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girerek Türkiye'nin hava savunmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve gökyüzünde tam bağımsızlık hedefini daha da güçlendireceğini belirtti.

'GÖKYÜZÜNE KAZINMIŞ İKİ İMZA'

Bakan Kacır paylaşımında, 'İleri mühendisliğimizin, bitmeyen azmimizin ve tam bağımsızlık idealimizin gökyüzüne kazınmış iki imzası: BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN. Yerli ve milli hava-hava füzelerimiz zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı. Gökyüzünde nice gurur verici başarılara!' ifadelerini kullandı.