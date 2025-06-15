Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "İran’dan Türkiye’ye göç dalgası başladı" iddialarını yalanladı.ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında İsrail’in İran’a saldırısının ardından bazı sosyal medya hesapları tarafından yayılan bu iddiaların dezenformasyon amaçlı olduğu vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye-İran sınır hattında herhangi bir yoğunluk, olağandışı hareketlilik veya düzensiz göç artışı olmadığını teyit etti. Açıklamada, sınır güvenliğinin güvenlik duvarları, termal kameralar, elektro optik kuleler, asansörlü kuleler ve zırhlı gözetleme araçları ile 7/24 denetlendiği belirtildi.

Yetkililer, yasa dışı geçişlere kesinlikle müsamaha gösterilmediğini ve bu yöndeki denemelerin anında engellendiğini ifade etti. DMM, aksi yönde yapılan paylaşımların yabancı düşmanlığını kışkırtmaya ve istikrarsızlaştırma faaliyeti yürütmeye yönelik olduğunu değerlendirdi.

Vatandaşlardan, yalnızca yetkili makamların açıklamalarına itibar etmeleri istendi. Kamu düzenini hedef alan dezenformasyon faaliyetlerine karşı ilgili yasal mevzuat çerçevesinde hukuki takibat yapılacağı duyuruldu.

https://twitter.com/dmmiletisim/status/1934158282223927317