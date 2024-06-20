Gloria Hotels & Resorts, dijital dönüşümün bir parçası olarak 2023 yılında başlattığı Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP- Enterprise Resource Planning) sürecini başarıyla tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Gloria Hotels & Resorts, dijital dönüşümün bir parçası olan ERP geçiş sürecini başarıyla tamamladı. 2023 yılında başlanan ve büyük bir özveri ile yürütülen ERP sistemi, Gloria Hotels & Resorts otellerinin tüm süreçlerini dijital platforma taşıdı. Bu proje ile otellerin operasyonel verimliliği artarken, misafirlere sunulan dijital çözümler konaklama deneyimlerinin kusursuz hale gelmesini sağladı.

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Özdemir, proje lansmanında; ERP projesinin ilk etabını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadığını belirtirken, emeği geçen tüm ekibe ve iş ortaklarına bu süreçte gösterdikleri özveri ve üstün gayretleri için yürekten teşekkür etti. Özdemir; “Dijital dönüşümün bir parçası olan ERP sistemimizle birlikte otellerimizin tüm süreçlerini dijital platformlara taşıdık. Bu sayede operasyonel verimliliğimizi artırırken, aynı zamanda misafirlerimize dijital çözümler sunarak onların konaklama deneyimlerinin gün geçtikçe daha da kusursuz hale gelmesini sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde ise bu alandaki çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek.” dedi.