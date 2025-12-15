Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Talas Bulvarı'nda sürdürülen, Kartal Katlı Kavşağı projesine yönelik çalışmalardan biri olan 40 milyon TL yatırım maliyetli 2 bin 500 metre uzunluğundaki yağmur suyu terfi hattı şantiyesinde incelemelerde bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin altyapı ve ulaşım ağında geleceğe yönelik dev adımlar atan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimdeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vizyon ulaşım projelerinden Kartal Katlı Kavşağı Projesi'ne yönelik hazırlıklarını hummalı şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri bu çalışmaları sürdürürken Başkan Büyükkılıç da tüm yatırımları yakından takip ediyor. Büyükkılıç bu çerçevede, KASKİ tarafından Talas Bulvarı'nda sürdürülen 40 milyon TL yatırım maliyetli 2 bin 500 metre uzunluğundaki yağmur suyu terfi hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç'a incelemeleri esnasında Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti. Çalışmaları yürüten ekibe kolaylıklar dileyerek, projedeki son durum hakkında KASKİ Genel Müdürü Çağan ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Büyükkılıç, personelle çay eşliğinde sohbet etti.

İncelemelerinin ardından çalışmalara dair açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, 'Şantiye havası, ne kadar güzel. Bir taraftan Cenab-ı Allah rahmetini yağdırıyor, bir taraftan KASKİ'miz harıl harıl çalışıyor' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmanın Kartal Katlı Kavşağı Projesi açısından önemine değinip, yaklaşık 40 milyon TL'lik bir yatırım maliyeti olduğunu kaydederek, 'Görüldüğü gibi 800'lük çelik borularla 2 bin 500 metre civarında bir çalışma. Gerek bu çalışmanın maliyeti, gerekse işçiliği, ihalesi 40 milyon TL'ye yakın bir maliyet getiriyor. Bu projenin asıl amacı Kartal Kavşağı düzenlememiz' diye konuştu.

Kartal Katlı Kavşağı Projesi için ihalenin 15 Aralık'ta yapılacağını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, 'Ayın 15'inde ihalesi var, 22 firma ihaleye hazırlık yapıyor. Cenab-ı Allah kazasız, belasız, hayırlı hizmetlere vesile olacak şekilde tamamlanmasını da sağlayacak, edasını da, kaynağını da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne lütfedecek şekilde bu çalışmanın yapılmasına fırsat versin diye dua ediyoruz. Amacımız burada yağmur sularını Kartal Kavşağı'na gitmeden toplayıp buradaki kanala ulaştırmak. O açıdan da sularla ilgili oluşabilecek sorunu aşmak' ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi ile ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde başladığını ve hedefin bu önemli projeyi 10 ayda tamamlamak olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: 'Kartal Kavşağı ile ilgili altyapı çalışmaları, deplase çalışmaları harıl harıl başladı. Kavşağımızın inşallah Kayseri'mizin ulaşım konforunu bozmadan yaklaşık 10 aylık bir süre içerisinde, maksimum bir yıl içerisinde hayata geçirileceğine inanıyorum. Malum 29 Ekim Kavşağı'mızı hayata geçirdik, sanayimizin orada Devlet Su İşlerimizin bölgesinde, oradaki kavşak çalışmamız hızla devam ediyor. Diğer çalışmalarımızla birlikte amacımız kavşak çalışmalarıyla hem ulaşım konforunu sağlamak hem şehrimize en güzel uygulamaları yapma yönünde gayret göstermek. Emeği geçen dostlarıma özellikle teşekkür ediyorum.'

'Hep Beraber İcraat Üretiyoruz'

KASKİ'nin içme suyu konusunda da projeler ürettiğine değinen Başkan Büyükkılıç, 'Şimdi de Kartal Kavşağı'mızın deplase çalışmaları, altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Şikâyetimiz yok, kaynağımız var, imkânımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun kıymetli ekibinin desteği var. Biz ne yapsak az. Bize hizmet fırsatını veren hemşehrilerimizin duası var. Hep güzellikler bir arada. Yeter ki güzel bakmayı bilelim. Biz yatırımsa son 4 yılda 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir olarak birinci sırada yer aldık. Bir kez daha söylüyorum; hep beraber icraat üretiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi eser ve hizmet siyaseti güdüyoruz. O bakımdan da şükürler olsun başımız dik, alnımız ak, yüzümüz pak, yola devam diyoruz' şeklinde konuştu.

'Çok Güzel Hizmetleriniz Var'

Şantiyede çalışan ve Kayseri'ye şehir dışından gelen bir personel ise Başkan Büyükkılıç'ın çok güzel hizmetleri olduğunu dile getirerek, 'Şehir dışından geldim buraya. Çok güzel şehir burası beğendim, ilk defa geldim buraya. Çok güzel hizmetleriniz var' dedi.

Büyükkılıç, ekiple birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirerek, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.