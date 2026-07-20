Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanların güvenli, sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de Seyitgazi Yolu üzerinde bulunan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nın ardından, Kıravdan Mahallesi'nde oluşturulan Doğal Yaşam Alanı'nın 3. etabı da hizmete açıldı.

Tahsis edilen 245 dönümlük yerin, 50 dönümlük alanında kurulan yeni doğal yaşam alanı, etaplar halinde büyütülen projenin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

5 bin köpek kapasitesiyle planlanan 3. etapta bugün itibarıyla bin 250 köpek güvenli koşullarda yaşamını sürdürüyor. Hayvanların bakım, beslenme ve sağlık kontrolleri ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından düzenli ve titizlikle gerçekleştiriliyor.

Projenin dördüncü etabında ise çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Tahsis edilen 245 dönümlük alanın 42 dönümlük bölümünde, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen çevreleme çalışmaları sürdürülürken; alan içerisinde köpeklerin ihtiyaçlarını karşılayacak mama üniteleri, suluklar ve barınma alanlarının yapımı da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Dördüncü etabın tamamlanmasıyla birlikte doğal yaşam alanının kapasitesinin artırılması, hizmet olanaklarının genişletilmesi ve daha fazla canlının güvenli bir yaşam alanına kavuşması hedefleniyor.

Etap etap hayata geçirilen Kıravdan Doğal Yaşam Alanı; sahipsiz hayvanlara güvenli bir yaşam sunuyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 'Şefkatle yaptık, sevgiyle yaşatacağız' anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarla, sahipsiz hayvanların yaşam kalitesini artırmayı ve onların güven içinde yaşayabilecekleri doğal alanları çoğaltmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen yatırımlar, hem hayvan refahına hem de kentte sürdürülebilir ve duyarlı bir yaşam anlayışının güçlenmesine katkı sunuyor.