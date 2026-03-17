Giresun Belediyesi, yaklaşan bayram öncesinde şehir genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GİRESUN (İGFA) - Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, haftalardır yoğun bir mesai harcayarak vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmesi için sorumluluk alanındaki mezarlıklarda kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda yabani otlar temizleniyor, yollar düzenleniyor, çevre temizliği yapılıyor ve genel bakım işlemleri titizlikle tamamlanıyor.

Bayram süresince yoğun ziyaretçi beklenen mezarlıklarda yapılan bu çalışmalarla, kabir ziyaretlerinin daha huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi hedefleniyor.

Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri ise çalışmaların bayram öncesinde tamamlanarak mezarlıkların ziyarete hazır hale getirileceğini belirtti. Ayrıca, belediyenin sorumluluk sahasındaki tüm mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.