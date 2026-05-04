Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun'da dereye atık su deşarj ettiği tespit edilen maden işletmesine 2 milyon 517 bin TL ceza uyguladı. Kirliliğe neden olan bölüm kapatıldı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin Giresun'da yaptığı denetimlerde, Alagöz Madencilik'e ait maden sahasında çevre ihlali tespit edildi. Yapılan incelemelerde, madenden çıkan atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi.

Çevre Kanunu kapsamında, kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümü gerekli önlemler alınana kadar kapatıldı.

Bakanlık ekipleri tarafından ayrıca işletmeye, ihlalin tekrarlanması nedeniyle artırımlı ceza uygulandı.

Bu kapsamda şirkete toplam 2 milyon 517 bin TL idari para cezası kesildi.

Müdürlük, çevreyi kirleten faaliyetlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.