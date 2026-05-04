Kocaeli Üniversitesi ile İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi iş birliğinde başlatılan projeyle, sanayi işletmelerinde elektrik tesisatları incelenerek riskler tespit edilecek ve güvenlik önlemleri artırılacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Üniversitesi ile S.S. İzmit Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi arasında önemli bir iş birliği hayata geçirildi.

Proje kapsamında, sanayi işletmelerinin elektrik tesisatları yerinde incelenerek mevcut durum analizleri yapılacak, olası riskler belirlenerek güvenlik odaklı çözüm önerileri sunulacak.

Çalışma, üniversitenin Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından akademik danışmanlar eşliğinde yürütülecek.

Bu sayede hem işletmelerin elektrik güvenliğinin artırılması, hem de öğrencilerin sahada uygulamalı deneyim kazanması amaçlanıyor.

S.S. İzmit Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı ve Site Yöneticisi Muzaffer Gürfidan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekerek, işletmelerin güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Başkan Gürfidan ayrıca, genç mühendis adaylarının sahada yetişmesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Başlatılan çalışmanın, bölge sanayisinin güvenlik standartlarını yükseltmesinin yanı sıra mühendislik eğitimine de önemli katkılar sunması bekleniyor.