Gaziantep Valisi Kemal Çeber, afetin ardından Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi ve İpekyolu İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. Ekipler sahada hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Valisi Kemal Çeber, dün meydana gelen afetin ardından yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Gaziantep'te sahaya çıktı.

Vali Çeber, Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi ve İpekyolu İlkokulu'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Valimiz Kemal Çeber, Adil Sani Konukoglu Spor lisesi ve İpekyolu ilkokulu'nda afet sonrası hasar tespit çalışmalarını inceledi ve basın mensuplarıyla yaşanan afet ile ilgili son verileri paylaştı . pic.twitter.com/8b5PYUC6K4 — Gaziantep Valiliği (@gantepvaliligi) May 4, 2026

İncelemeler sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, afetle ilgili son durum ve yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaşan Vali Çeber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşlardan gelen hasar ihbarlarını değerlendirmek üzere sahada tarama ve tespit çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü duyurdu.

Yetkililer, hasar tespit süreçlerinin hızlı ve titizlikle yürütüldüğünü, gerekli tüm müdahalelerin koordinasyon içinde devam ettiğini kaydetti.